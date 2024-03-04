Jeep, otomobillerinde abonelik sistemi sunuyor Jeep'in, Budget ile hayata geçirdiği abonelik sistemi, müşterilerine yenilikçi bir mobilite deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

AA & Ensonhaber

Özellikle dijital yayın platformlarında karşımıza çıkan aylık abonelik paketlerinin, otomotiv sektörüne de büyük gelir sağlaması bekleniyor.

GünümüzdeLexus, Toyota ve Subaru gibi üreticiler, otomobillerde yer alan çeşitli akıllı özellikleri kullanabilmek için aylık paketler sunmaya başladı.

Otomobil şirketleri, belirli özelliklere erişmek için müşterilere aylık veya yıllık abonelikler sunarak satıştan sonra bile uzun vadeli gelir elde etmenin peşinde.

Jeep de abonelik sistemi sunmaya başladı

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre; Jeep, Budget iş birliğiyle devreye aldığı abonelik sistemiyle müşterilerine yenilikçi bir mobilite deneyimi sunuyor.

Abonelik sistemiyle farklı sektörlerde uygulanan abonelik modellerinde olduğu gibi otomobil kullanımında da kolaylık ve esneklik sağlanıyor.

Hayata geçirilen otomobil abonelik modelinde, aylık sabit ücret karşılığında hizmet alınıyor. Abonelik kapsamında, araç kiralama gerçekleştiren kullanıcılara sabit fiyat garantisi ve abonelikten bedelsiz cayma avantajı sunuluyor.

Kontrat bağlayıcılığı bulunmayan sistemde, abonelik süresince kiralamalarda süre uzatılsa da müşteri tarafından karşılanan tutar değişkenlik göstermiyor.

Esnek çözümler arayan kullanıcılar için özel fırsatlar sunan Otomobil Abonelik Sistemi; vergi ödemeleri, muayene, bakım masrafları gibi araç sahipliğinin mali yüklerine son veriyor.

Jeep Avenger Abonelik Sistemi'ne en az 1 ay, en fazla 6 ay olmak üzere sabit ücret ile abone olunabiliyor.

Fiyatı belli oldu

Otomobil abonelik modelinde aylık 48 bin lira + KDV ile sabit ücret karşılığında hizmet alınıyor.