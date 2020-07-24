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    Jeep Renegade en iyi kompakt SUV seçildi

    Jeep, "4x4 OFF ROAD" dergisinin düzenlediği "Okuyucunun Seçimi Ödülleri"nde farklı kategorilerde ödül almayı başardı.
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    • 24.07.2020 - 08:47
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    Jeep Renegade en iyi kompakt SUV seçildi

    FCA'nın bünyesinde bulunan ve ürettiği güçlü arazi araçlarıyla ön plana çıkan Jeep, Almanya merkezli popüler "4X4 OFF ROAD" dergisinin düzenlediği yarışmada bazı kategorilerde ödüle layık görüldü.

    13 kategoride 248 farklı modelin yer aldığı, 40 bini aşkın okuyucunun katılarak pazardaki en iyi 4x4 ve SUV’lar için oy verdiği yarışmanın büyük ödülü Jeep Renegade’in oldu.

    EN İYİ KOMPAKT SUV SEÇİLDİ

    Üst üste altı yıl boyunca "En İyi Kompakt SUV" seçilen Jeep Renegade, kendi klasmanında 19 farklı modeli geride bırakarak birinci seçilirken, 4x4 yetenekleri ve tasarımı ile okuyucuların beğenisini kazandı.

    JEEP

    Markanın lüks segmentteki modeli ise Jeep Grand Cherokee en iyi ithal lüks off-road aracı seçilirken, "Lüks Off-Road" kategorisinde ikinci oldu.

    Jeep Grand Cherokee

    JEEP

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