Jeep, üç yıl içinde 4 yeni elektrikli araç tanıtacak

Stellantis bünyesindeki arazi aracı üreticisi Jeep, elektrikli otomobillere ağırlık vermeye hazırlanıyor. Şirket, 2025'e kadar 4 yeni model satışa sunacak.

Son yıllarda otomobil üreticileri, elektrikli araç modellerine dev yatırımlar yapmaya devam ederken, birçok marka gelecek yıllarda içten yanmalı motorlara tamamen veda edecek.

Şimdiye kadar markalar, tamamen elektikli araçlara geçecekleri tarihleri paylaşmaya başladı. Benzer bir adım da ABD'li üretici Jeep'ten geldi.

Jeep, 2025 yılı sonuna kadar 4 yeni elektrikli model tanıtacağını açıkladı. Bu kapsamda tamamen elektrikli Recon modelini tanıtan marka, Avrupa için özel geliştirdiği Avenger EV modelinin de ön gösterimini yaptı.

FCA ve PSA'nın birleşerek Stellantis'i kurmasının ardından Stellantis bünyesine geçen Jeep'in CEO'su Christian Meunier, tanıtacakları yeni modeller ile rakiplerinden ayrışacaklarını açıkladı.

Recon'un 2024'te ve Avenger'in da 2023'te satışa sunulacağını bildiren Meunier, "Şu an için büyümeden daha çok doğru yolda ilerlediğimizden emin olmak istiyoruz." dedi.

2030'da tamamen elektrikli araç satacak

ABD'li markanın CEO'su, 2030 yılında Avrupa'daki satışlarının tamamının elektrikli araçlardan oluşacağını, ABD'de ise elektrikli araçların markanın satışlarının yarısını oluşturacağını kaydetti.

Verilen bilgiye göre, Jeep'in önümüzdeki yıllarda Çin pazarında da elektrikli modellerin satışına başlama hedefi bulunuyor.