Jeep Wrangler, çarpışma testlerinde sınıfta kaldı

Güvenlik ve çarpışma testlerinden bekleneni veremeyen Jeep Wrangler, 2022 testlerinde de başarısız oldu.

Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan ve geçtiğimiz yıllarda yeni modelini ülkemizde de satışa çıkaran Jeep Wrangler, güvenlik konusunda bekleneni veremiyor.

Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü IIHS tarafından gerçekleştirilen 2022 model Wrangler testleri, güvenlik sorunlarının devam ettiğini gösterdi.

Çok da hızlı olmayan bir çarpışma testi sırasında takla atan Wrangler, güvenlik sistemleri normal çalışsa da sınıfta kaldı.

Daha önce de devrilmişti

Ayrıca Jeep Wrangler, birkaç yıl önce yapılan çarpışma testi sırasında da devrilmişti. Jeep sorunu çözeceğine söz verse de görünüşe göre 2022 yılında da aynı sorunlar var.

Öte yandan, 2018 Euro NCAP çarpışma testinde araç devrilmemesine rağmen Jeep Wrangler, farklı test koşullarında sadece 1 yıldız alabilmişti.



