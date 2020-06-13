Jeep Wrangler, en iyi arazi aracı ve SUV seçildi

Jeep Wrangler, en iyi arazi aracı ve SUV seçildi

Jeep Wrangler, Alman SUV ve 4x4 dergisi Auto Bild Allrad okuyucuları tarafından dördüncü kez ödül almayı başardı.

Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan ve geçtiğimiz ay yeni modelini ülkemizde de satışa çıkaran Jeep Wrangler, Alman SUV ve 4x4 dergisi Auto Bild Allrad okuyucuları tarafından dördüncü kez ödüle layık görüldü.

Wrangler, Auto Bild Allrad okuyucularının oyladığı ankette belirlenen kategori içinde “en iyi arazi aracı ve SUV” seçildi.

ALMAN RAKİPLERİNİ GEÇTİ

Her yıl düzenlenen ve okuyucuların oylarıyla en sevilen araçların tespit edildiği Auto Bild Allrad anketi, bu yıl 10 kategoride toplam 218 modelin oylanmasıyla gerçekleşti.

Okurların oyladığı ankette; fiyat aralığına göre belirlenen kategori içinde “En İyi” arazi aracı ve SUV seçilen Jeep Wrangler, premium SUV modelleri üreten tüm Alman rakiplerini de geride bıraktı.

ÜLKEMİZDE DE SATIŞTA

Wrangler’ın 2020 modeli, ülkemizde 2.0 litrelik 270 HP’lik ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni benzinli motor, 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu, üst düzey 4x4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla satışa çıkmıştı.

2020 Wrangler Rubicon, opsiyonel 32" lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4x4 sistemleri ve sağlam çelik karter muhafazalarıyla sürüş keyfini çok daha yukarıya taşıyor.

2020 Wrangler Rubicon’da ısıtmalı deri koltuklar, anahtarsız çalıştırma, 8,4” dokunmatik ekran, 8 hoparlör ve subwoofer gibi ayrıcalıklı özellikler bulunuyor.

FİYAT

Jeep Wrangler Rubicon, 1 milyon 75 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa çıktı.