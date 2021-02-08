Jeep, yangın tehlikesi nedeniyle 43 bin aracını geri çağırıyor

Jeep, yangın tehlikesine karşın hatalı debriyaj baskı plakasından dolayı 2018-2021 Wrangler ve 2020-2021 Gladiator modellerini geri çağırdı.

Otomobil üreticisi Jeep, yangın tehlikesine karşın hatalı debriyaj baskı plakasından dolayı, 2018-2021 Wrangler ve 2020-2021 Gladiator modellerini geri çağırma kararı aldı.

Aynı parçalara sahip iki modelden 43 bin 887 araç, debriyaj baskı plakasının çok ısınması ve yangına yol açma riskinden dolayı geri çağırıldı. Debriyaja basıldığı anda vites kutusu ile motor arasındaki bağlantıyı kesen debriyaj baskı balatası, aracın boşta çalışmasını ve vitesin kolay değişmesini sağlıyor.

Debriyaja güç aktaran debriyaj baskı plakası, sürtünme ve ardından kırılma sonucu aşırı ısınabilir ve bunun sonucunda şanzıman kasasının çatlaması ve ısınan döküntülerin dışarı atılması olasılığına yol açar. Bu yangına neden olabilir.

SORUN TASARIMDA

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bunun hatalı bir parçanın değil, tasarım sorunu olduğunu belirtti. Şirket, çözüm olarak ise yazılımı işaret etti.

Debriyaj grubunun sıcaklığı çok yükseldiğinde motor torkunu azaltacak bir yazılım ile hatanın ortadan kalkacağını belirten Jeep, daha önce bu sorunu yaşamış sürücülerin koku ile arızayı tespit edebileceklerini duyurdu.

Jeep şimdiye kadar bu sorundan dolayı tek bir kaza gerçekleştiğini, ancak hiçbir yaralanma olmadığını belirtti.

