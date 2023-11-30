Jeep, yangın tehlikesi nedeniyle Wrangler modellerini geri çağırıyor Jeep, Wrangler 4xe modellerini yangın tehlikesi nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

ensonhaber.com

Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programı başlatıyor.

Yakın zamanda alev alev yanan 8 aracını inceleyen Jeep, 45 bin adet şarj edilebilir hibrit otomobilini geri çağırdı.

İncelenen vakaların hepsi park edilmiş otomobillerde yaşandı ve 6 tanesi şarj hâlindeydi.

2020-2023 yılları arasında üretilen Wrangler 4xe modellerini kapsadığı belirtilen bu arıza, araçların yalnızca yüzde 1'ini etkiledi.

Araçları şarj etmeyin uyarısı

Otomobil üreticisi, müşterilerin araçlarını şarj etmemesi ve en yakın servise başvurması için bildiri yayınladı.

Yayınlanan prosedüre göre Jeep, bu sorunu yazılım desteğiyle çözmeye çalışacak. Eğer hata devam ederse, son çare bataryalar değiştirilecek.