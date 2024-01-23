Jeep, yeni elektrikli otomobilinden ilk görüntüyü paylaştı Jeep, 600 bg üstünde güç üretecek yeni Wagoneer S elektrikli modeline ait ipucu görüntüleri yayınladı.

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Jeep, hibrit araçları takiben Avenger ile başlattığı elektrikli araç devrimine, daha etkileyici bir modelle devam etme yolunda.

Wagoneer S adı altında piyasaya sürülecek olan bu yeni tam elektrikli model, 600 beygir gücün üzerinde bir performans sergileyecek ve 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşacak.

Bu model hakkında ilk bilgiler 2022 yılında ortaya çıkmıştı. Jeep'in web sitesine eklenen görseller sayesinde Wagoneer S modelinin varlığı doğrulanmış oldu.

Sonbaharda satışta

"Nefes kesen" bir sürüş deneyimi sunacağı söylenen model, bu yılın sonbahar aylarında satışa sunulacak.

Jeep'in ikonik yedi bölmeli ızgarası ve zarif farları, bu araca oldukça çekici bir görünüm sağlıyor.

Jeep'in yeni aracı, 600 beygir gücün üzerindeki performansı ve dengeli dört çeker sistemiyle yollara çıkacak.

Araç, ağırlığına rağmen 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşarak dikkat çekici bir performans sergileyecek.

2022'de 640 kilometre menzil sunacağı iddia edilen bu modelin şu anki durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Modelin ilk olarak Amerika'da satışa sunulması planlanıyor ve resmi lansman tarihi olarak 2024 sonbaharı işaret ediliyor.

Avrupa'ya da gelecek

Avrupa pazarında da satışa sunulacak olan bu modelin ardından, Jeep'in popüler Wrangler ve Compass modellerinin tamamen elektrikli versiyonlarının da piyasaya sürülmesi bekleniyor.