Jeep'in gelecek planları: 2025'te 5 yeni model geliyor Jeep'in yeni CEO'su Antonio Filosa, markanın geleceğe dair stratejisi hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

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Jeep'in yeni CEO'su Antonio Filosa, markanın geleceği ile ilgili bazı bilgiler verdi. Şirket, 2025 yılında 5 yeni modelle karşımıza çıkacak.

Öte yandan, tam elektrikli Wagoneer S, bu yılın ikinci çeyreğinde üretim hattına taşınacak ve yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

0-60 mph (96 km/s) hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayacağı açıklanan araç, Jeep tarihinin en hızlı modeli olacak.

Stellantis'in STLA Large isimli platformunda yükselen heybetli model, 608 bg güce sahip olacak.

Aynı platformda üretileceği açıklanan Jeep Recon modeli ise yılın son çeyreğinde karşımıza çıkacak.

Jeep düşen satışları artırmak istiyor

2025 yılında Gladiator PHEV modeli dahil 5 yeni ya da yenilenen model tanıtacağını açıklayan Jeep, son yıllarda düşen satış rakamlarını yeni araçları sayesinde yeniden yukarılara çıkarmak istiyor.