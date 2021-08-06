Jeep'in ilk tamamen elektrikli modeli 2023'te yollarda

Yapılan açıklamaya göre, Jeep logolu ilk yüzde yüz elektrikli model 2023 yılının ilk yarısında yollarda olacak.

Son yıllarda otomobil üreticileri, elektrikli araç modellerine dev yatırımlar yapmaya devam ederken, birçok marka gelecek yıllarda içten yanmalı motorlara tamamen veda edecek.

Şimdiye kadar markalar, tamamen elektikli araçlara geçecekleri tarihleri paylaşmaya başladı. Benzer bir adım da ABD'li üretici Jeep'ten geldi.

Stellantis, yılın ilk yarısını değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Bazı markalarının elektrikliye geçişi hakkında da bilgi verilen toplantıda dikkat çeken markalarından biri de Jeep oldu.

İLK MODEL 2023'TE GELİYOR

Rakipleri gibi elektrikliye geçişi hibrit modelleriyle hızlandıran Jeep, elektrikli modeli için bir tarih belirledi. Jeep logolu ilk yüzde yüz elektrikli model 2023 yılının ilk yarısında yollarda olacak.

Marka tarafından paylaşılan bilgilerde, 2025 yılında satışların yüzde 70'inin elektrikli olacağı tahmini de var.

İlk elektrikli modelinin, Renegade ve Compass gibi hibrit modellerinden biri mi yoksa mart ayında tanıtımı yapılan elektrikli konsept modeli Magneto mu olacağı ise belirsizliğini koruyor.

HER SEGMENTTE TAM ELEKTRİKLİ MODEL OLACAK

Jeep, 2025 yılına kadar her SUV segmentinde tamamen elektrikli versiyonlar sunacağı bilgisini de paylaşmıştı.

Jeep'in 2025 yılında her segmentte elektrikli model sunma planı konusunda Stellantis şirketinin büyük etkisi var.

Bildiğiniz üzere Jeep markasını içeren FCA Grubu, PSA Grubu ile birleşerek Stellantis'i oluşturmuştu.

Bu ortak şirket, elektrikli versiyonlar üzerine büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu nedenle Jeep markası da söz konusu yatırımlardan faydalanıyor.