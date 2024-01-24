Jeep'in sevilen modeli Renegade, 10. yaşını kutluyor Dünya genelinde 2 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih edilen otomobil markası Jeep'in 'Renegade' modeli 10 yaşında.

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Jeep'in başarı hikayesine ortak olan küçük SUV segmentindeki ilk modeli Renegade, sınıfının en iyi off-road araçları arasında gösterilmesinin yanı sıra özgün tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye'de Jeep'in yükselen grafiğinin öncülerinden olan, 'e-hybrid' motor seçeneğiyle son teknoloji hibrit deneyimi sunan Renegade, 2023'te Türkiye'de 1500 adet satıldı ve bu rakam, markanın toplam satışlarının yüzde 41'ini oluşturdu.

Renegade, satışa sunulduğu günden bu yana dünya çapında 2 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih edildi.

Dünya genelinde 100'den fazla pazarda satılan Renegade, İtalya'daki Melfi fabrikasında üretilen 'ilk' Jeep modeli ünvanını aldı.

Jeep Renegade 10 yaşında

Dünya genelinde 2 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih edilen Jeep Renegade 10 yaşında.

Renegade e-Hybrid, 130 HP güç ve 240 Nm tork üreten 1.5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motorunu, 48-Volt bataryaya sahip 15 kilovatlık elektrik motoruyla birleştiriyor. Renegade’in hibrit motoru, 7 ileri otomatik çift kavramalı otomatik vitesle eşleştiriliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)