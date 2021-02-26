Joe Biden, otomobil sektöründeki çip krizini çözmek için fon ayırdı

ABD Başkanı Joe Biden, çip üretimini artırmak için ABD'nin 37 milyar dolar büyüklüğünde bir fon oluşturacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle son aylarda otomotiv sektöründe parça ve çip tedarik sorunları yaşanıyor.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, tedarikteki sıkıntılar artmaya devam etti.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

JOE BIDEN, ÇİP SORUNUNU ÇÖZECEK

Küresel çip arzının talebin altında kalması, Beyaz Saray’ı ve Kongre’yi harekete geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da her iki partiden de senatörlerle salgın nedeniyle aksayan tedarik zincirleri nedeniyle daha da ağır hale gelen çip kıtlığını görüştü.





"37 MİLYAR DOLAR SAĞLAYACAĞIM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Biden, ''Hükümetimin üst düzey yetkililerini sektör temsilcileriyle görüşmek ve çip üretimindeki sıkıntılara çözüm bulmak üzere görevlendiriyorum. Kongre de bu konuda bir yasayı onayladı, ancak (sektörün) bu kabiliyete sahip olması için 37 milyar dolara ihtiyacı var ben de bunun sağlanması için adım atacağım'.' dedi.

Beyaz Saray yetkilileri Biden’ın açıklamasında ABD’deki çip üretim kapasitesini artırmaya atıfta bulunduğunu ifade etti.

GM, 2 MİLYAR DOLARLIK KAYIP BEKLİYOR

Küresel yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle bazı fabrikalardaki üretim kesintisini mart ayına kadar uzatan General Motors, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, şirketin 2021 kârlılığında 2 milyar dolarlık kayıp bekliyor.

General Motors (GM), Volkswagen, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler çip tedarikinden olumsuz etkilenen markalar arasında yer alıyor.