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    Kaçak eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn için tutuklama emri çıkarıldı

    Fransa'daki Nanterre savcılığı, Nissan Motor eski üst yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.
    • 23.04.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 09:56
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    Kaçak eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn için tutuklama emri çıkarıldı

    Şirkette yaşanan kişisel harcama suçları sebebiyle 29 Aralık 2019'da, Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, Türkiye üzerinden anavatanı olan Lübnan'daki evine gitmişti.

    AA'da yer alan habere göre, Fransa'daki Nanterre savcılığı Carlos Ghosn hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı.

    Ghosn cephesinden açıklama

    Ghosn’un halkla ilişkiler ekibinden yapılan açıklamada, tutuklama emrinin şaşırtıcı olduğu ifade edildi.

    Açıklamada, "Bu, Fransa tarafından çıkarılan bir tutuklama emri değil, Nanterre savcılığı tarafından halen devam eden bir soruşturma kapsamında verilen bir tutuklama emri." denildi

    Açıklamada ayrıca, Ghosn'un "Lübnan topraklarından ayrılmasına ilişkin yargı yasağına tabi olduğu için arama emrinin etkisiz olduğu" da öne sürüldü

    CARLOS GHOSN

    Carlos Ghosn neden suçlanıyor

    Carlos Ghosn'un, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını yaklaşık 254 milyon lira düşük gösterdiği iddia edildi. Eski CEO, Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle Kasım 2018'de tutuklandı.

    Japonya'nın başkenti Tokyo’da üç buçuk aylık tutuklu olduğu cezaevinden 9 milyon dolar kefalet ödeyerek tahliye oldu.

    Ghosn’un tahliyesinden kısa bir süre sonra 2004-2015 yılları arasında, Stanford’da okuyan 4 çocuğunun okul harçlarının da şirket tarafından ödendiği ortaya çıktı.

    Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn kaçmadan önce, maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Japonya’da ev hapsinde tutuluyordu.

    Brezilya doğumlu 67 yaşındaki Ghosn, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol) arananlar listesinde yer alıyor.

    carlos ghosn


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