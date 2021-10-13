Kaçak eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, neden kaçtığını anlattı

29 Aralık 2019'da Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, neden kaçtığı konusuna açıklık getirdi.

Şirkette yaşanan kişisel harcama suçları sebebiyle 29 Aralık 2019'da, Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, Türkiye üzerinden anavatanı olan Lübnan'daki evine gitmişti.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan eski yönetici, sessizliğini bozarak önemli açıklamalarda bulundu.

KAÇIŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Lübnan'da yaşayan ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol) arananlar listesinde yer alan eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, Japonya'da kamu yayıncısı NHK'ye verdiği röportajda, kaçış sürecini anlattı.

Ghosn, Aralık 2019'da yasa dışı olarak Japonya'dan kaçış nedenini, "mahkemeyi hiçbir şekilde kazanma şansının olmamasına" bağladı.

"Yüzde 99,4 hüküm giyme oranı bulunan bir ülkede kendimi savunamayacağımı anladım." diyen Ghosn, hem kendisine hem ailesine "sıkıntılar çektirildiğini" belirterek, kendisini savunmanın "tek yolunun Japonya'yı terk etmek" olduğunu kaydetti.

KUTUDA TAŞINDI

Ghosn, kaçış gecesinin en kritik safhalarını, özel jete getirilmeden önce kendisinin kutu içerisinde taşınması ve "yakında Japonya'dan ayrılacağı" bilgisini edinmesi olduğunu söyledi.

Kutunun x-ray cihazına girmemesini "talih" olarak nitelendiren Ghosn, Japon otoritelerinden, soruşturma materyallerini Lübnan otoritelerine iletmelerini istedi.

Ghosn, Japon otoritelerin, Nissan ile kendi aralarındaki komplonun ortaya çıkmasından korktuğu için dosyaları paylaşmadığını savundu.

Lübnan'da mutlu bir hayat sürdürdüğü dile getiren Ghosn, "Mutlu ve meşgulüm, sevdiğim işi yaparak hayatımı sürdürüyorum. Gönüllü olarak üniversitede iş stratejileri dersleri veriyor, kitap yazıyorum. Lübnanlı olmaktan gurur duyuyorum, halkım da beni destekliyor." ifadelerini kullandı.

CARLOS GHOSN NEDEN SUÇLANIYOR

Carlos Ghosn'un, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını yaklaşık 254 milyon lira düşük gösterdiği iddia edildi. Eski CEO, Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle Kasım 2018'de tutuklandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo’da üç buçuk aylık tutuklu olduğu cezaevinden 9 milyon dolar kefalet ödeyerek tahliye oldu.

Ghosn’un tahliyesinden kısa bir süre sonra 2004-2015 yılları arasında Stanford’da okuyan 4 çocuğunun okul harçlarının da şirket tarafından ödendiği ortaya çıktı.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn kaçmadan önce, maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Japonya’da ev hapsinde tutuluyordu.