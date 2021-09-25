Kaçak eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, Nissan'ı topa tuttu

29 Aralık 2019'da Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, Nissan hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Şirkette yaşanan kişisel harcama suçları sebebiyle, 29 Aralık 2019'da Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, Türkiye üzerinden anavatanı olan Lübnan'daki evine gitmişti.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan eski yönetici, sessizliğini bozarak önemli açıklamalarda bulundu.

Ghosn, verdiği son röportajda şirketten ayrıldığı günden beri Nissan'da kötü şeyler yaşandığını söyledi. FOX Business'a verdiği özel röportajda 67 yaşındaki eski yönetici şu ifadelere yer verdi:

"NİSSAN 1999 YILINA DÖNMÜŞ"

"Nissan 1999 yılındaki haline geri dönmüş durumda. Tam 19 yıl çalıştığım proje şu anda yine sıkıcı ve ortalama bir otomobil markası haline geldi. Endüstride kendilerine yer bulmakta zorlanıyorlar. Bizim planımız bir sistem kurup Nissan'ı o sistemin bir parçası yapmaktı."

Öte yandan Ghosn, bu davada bir kazanan olmayacağı görüşünde. Ghosn: "Japonya ve Fransa tüm itibarını kaybetti. Nissan, Renault, Mitsubishi ve tüm paydaşlar kaybetti." diyor.

"TESLA YENİ LİDER"

Geçtiğimiz yıl bir açıklama yapan Carlos Ghosn, Elon Musk ve Tesla'nın, "otomotiv endüstrisinin yeni liderleri" olduğuna inandığını söylemişti.





CARLOS GHOSN NEDEN SUÇLANIYOR

Carlos Ghosn'un, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını yaklaşık 254 milyon lira düşük gösterdiği iddia edildi. Eski CEO, Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle Kasım 2018'de tutuklandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo’da üç buçuk aylık tutuklu olduğu cezaevinden 9 milyon dolar kefalet ödeyerek tahliye oldu.

Ghosn’un tahliyesinden kısa bir süre sonra 2004-2015 yılları arasında Stanford’da okuyan 4 çocuğunun okul harçlarının da şirket tarafından ödendiği ortaya çıktı.

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn kaçmadan önce, maddi usulsüzlük yapmak suçlamalarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Japonya’da ev hapsinde tutuluyordu.