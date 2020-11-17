Kaçak eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn: Pandemi üreticileri etkilemeye devam edecek

Geçtiğimiz yıl 29 Aralık'ta Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn, pandeminin otomotiv üreticilerini etkilemeye devam edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl 29 Aralık'ta Japonya'daki ev hapsinden gizli bir operasyon ile kaçan Carlos Ghosn, Türkiye üzerinden anavatanı olan Lübnan'daki evine gitmişti.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan eski yönetici, sessizliğini bozarak önemli açıklamalarda bulundu.

Otomotiv endüstrisinin içerisinde bulunduğu duruma vurgu yapan Ghosn, pandeminin yarattığı tahribatın devam edeceğini vurguladı.

MARKALAR KURTULAMAYACAK

Aşının bulunması ve dağıtılması süresince sektörün kan kaybetmeye devam edeceğini ifade eden yönetici; Nissan, Renault ve Mitsubishi gibi markaların bu süreçten kurtulamayacağını söylüyor.

"TESLA YENİ LİDER"

Carlos Ghosn, Elon Musk ve Tesla'nın, "otomotiv endüstrisinin yeni liderleri" olduğuna inandığını da söyledi.

Salgın süresince Tesla hisselerinin tavana vurduğunu hatırlatan Ghosn, bunun önemli bir işaret olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bana sorarsanız bu durum, gelecekte pazarın nasıl şekilleneceği hakkında iyi bir örnek. Bence Elon, elektrikli otomobillerin potansiyelini göstererek oldukça iyi bir iş başardı ve bu durum kendi yararına gelişiyor."

Kaynak: Motor1 Türkiye

