Kafa kafaya çarpıştılar! Tesla Cybertruck ilk kazasını Toyota Corolla ile yaptı Tesla Cybertruck, ilk kazasını ABD’de Toyota Corolla ile kafa kafaya çarpışarak yaptı. Cybetruck çok fazla hasar almazken, Corolla'nın ön kısmı dağıldı.

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Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Sıra dışı ve çelik ağırlıklı tasarımı sayesinde oldukça ilgi gören otomobilin ilk teslimatları geçtiğimiz ay başladı.

Teslimatların başlamasından kısa bir süre sonra, ilk Cybertruck kazası haberi ABD'den geldi.

Cybertruck ile Corolla çarpıştı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen kazada 17 yaşındaki bir çocuğun kullandığı 2009 model Toyota Corolla ile üç kişiyi taşıyan 2023 model bir Tesla Cybertruck kafa kafaya çarpıştı.

Polis, kazaya yoldan çıkan bir Toyota Corolla'nın toprak sete çarptıktan sonra tekrar yola dönerek diğer yönden gelen Cybertruck'a çarptığını söyledi.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen kaza ufak yaralanmalarla atlatıldı. Ancak araçların aldığı hasar, özellikle sosyal medyada gündem oldu.

Cybertruck hasar almadı, Corolla'nın önü dağıldı

Polis, çarpışma meydana geldiğinde Tesla'nın otonom modunda sürülmediğinin görüldüğünü söyledi.

Çarpışmanın ne kadar şiddetli olduğu bilinmiyor, ancak Reddit'te paylaşılan kaza fotoğrafları Cybertruck'ın sürücü tarafı perde hava yastığının açıldığını ve Corolla'nın ön tarafının ciddi şekilde parçalandığını gösteriyor.

Tesla Cybertruck, paslanmaz çelikten imal edildiği için nispeten ağır bir pick-up olarak dikkat çekiyor.

Özellikle ABD'deki kullanıcılar, aracı bir "ölüm makinesi" olarak adlandırıyor. Cybertruck modellerinin bir kazaya karışması, karşı taraf için büyük sorunlara yol açabilir.