Kaliforniya, 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçları tamamen yasaklayacak

Kaliforniya, 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçları tamamen yasaklayacak

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklama kararı aldı.

Fosil yakıtlı araçların neden olduğu çevre ve hava kirliliği, son zamanlarda oldukça sık gündeme geliyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların satışına müsaade edilmeyecek.

Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkati çekti.

YALNIZCA YENİ SATIŞA İZİN VERİLMEYECEK

Ayrıca mevcut fosil yakıtlı otomobil sahipleri, 2035 yılından sonra da araçlarını kullanmaya devam edebilecek. Karar, yalnızca yeni satılacak otomobiller için geçerli olacak.