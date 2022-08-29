Kaliforniya'da benzinli ve dizel araç satışı yasaklandı

ABD otomobil kültürünün merkezi Kaliforniya, benzin ve dizelle çalışan yeni araçların satışına resmen yasak getirdi.

Elektrikli otomobilllerin oldukça popüler olmasıyla birlikte artık birçok marka, tamamen bu pazara yönelmiş durumda. Gelecek yıllarda ise içten yanmalı motorlar hayatımızdan çıkacak.

Örneğin Mercedes, 2030 yılına kadar pazar şartları el verdiğince elektrikli motorlara geçmiş olacak. Audi ise 2026 itibarıyla sadece elektrikli otomobil üretimine başlayacak.

Kaliforniya resmen yasakladı

ABD’nin en kalabalık eyaleti ve otomobil kültürünün merkezi olan Kaliforniya, benzin veya dizel yakıt ile çalışan yeni otomobillerin satışını resmen yasakladı. Eyalet tarafından yapılan bu hamlenin nedeni ise iklim değişikliği.

Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu tarafından alınan karara göre, otomobil üreticileri 2026’dan başlayarak eyalette yalnızca sıfır emisyonlu otomobil, kamyonet ve SUV satışı yapabilecek.

Alınan bu kararın ayrıca bir kar topu etkisi yaratarak ülkenin diğer eyaletlerinde benzer sonuçlar doğurması bekleniyor.

Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu Başkanı Liane Randolph, hedeflerinin 2040 yılına kadar kamyon ve otomobillerden kaynaklanan kirlilik oranını yüzde 50 oranında azaltmak olduğunu açıkladı.

İçten yanmalı motorlara olan güven düşmeye başladı

J.D Power’ın yaptığı araştırmaya göre, içten yanmalı motorlu araç sahipleri ile elektrikli araç kullanıcıları arasındaki memnuniyet farkı kapanıyor.

ABD’de yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte içten yanmalı motorlu araç sahiplerinin memnuniyet puanları düştü.

İçten yanmalı motorlu araç sahiplerinin memnuniyetlerinde 2014’ten bu yana ilk defa düşüş kaydedildi.

Öte yandan, menzile oranla şarj hızlarının yüksek olması, elektrikli araç sahiplerini memnun ediyor.