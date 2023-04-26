Kanada ve Volkswagen, batarya fabrikasına 20 milyar dolar yatırım yapacak Kanada ve Volkswagen; St. Thomas, Ontario'daki dev batarya fabrikası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacaklarını açıkladı.

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Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, elektrikli araç bataryalarına büyük yatırımlar yapmaya başladı.

Bu üreticilerden biri olan Volkswagen, Kanada'da dev bir batarya fabrikası inşa edecek.

Kanada ve Volkswagen; St. Thomas, Ontario'daki dev batarya fabrikası için 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacaklarını açıkladı.

Volkswagen yaptığı açıklamada, fabrikayı inşa etmek için 7 milyar dolar yatırım yapacağını söylerken, Kanada federal hükümeti ise 2032 yılına kadar ABD Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) tarafından sunulan kWh başına 35 ABD Doları üretim sübvansiyonuna karşılık gelen 13,2 milyar dolar katkı sağlayacak.

Ontario eyalet hükümeti, ayrıca Alman otomobil üreticisine 500 milyon Kanada doları doğrudan yatırımın yanı sıra, yerel alt yapıyı iyileştirmek için yüz milyonlarca dolar sağlayacak.

Tesisin Kanada'nın en kalabalık eyaleti ve ülkenin önemli bir sanayi merkezi olan Ontario'da kurulmasına ilişkin karar geçen ay açıklandı.

Batarya fabrikasının Volkswagen'in en büyüğü olması ve 3.000'e kadar iş yaratması bekleniyor.

Üretim 2027'de başlayacak

Otomobil üreticisi, temel atma işleminin 2024 için planlandığını ve üretimin 2027'de başlamasının öngörüldüğünü söyledi.