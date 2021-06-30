Kanada'da 2035 yılından itibaren yalnızca elektrikli araçlar satılacak

Kanada trafiğine yeni çıkacak otomobiller ile hafif ticari araçların, 2035 yılından itibaren yalnızca elektrikli olacağı açıklandı.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu günümüzde, geleneksel motorların yavaş yavaş fişi çekiliyor.

Şimdiye kadar Audi ve Volkswagen gibi dev markalar, gelecekte içten yanmalı motor üretmeyeceklerini açıklamıştı.

Ayrıca ülkeler de emisyon değerlerini sıfırlamak için gelecek yıllarda yalnızca elektrikli otomobilleri tercih edecek.

KANADA, 2035'TE İÇTEN YANMALI MOTORLARI YASAKLIYOR

Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, düzenlediği basın toplantısında, 2035 yılı itibarıyla ülkede tüm yeni binek otomobiller ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olacağını ve içten yanmalı motora sahip araç satışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

TARİH GERİ ÇEKİLDİ

Daha önce tüm binek araçların sıfır emisyonlu olması için 2040 yılı hedefini açıklayan hükümet, kapsamına hafif ticari araçları da dahil ederek tarihi 2035 yılına çekti.

Federal Çevre Bakanı Jonathan Wilkinson da hedeflerine ulaşmak için yakıt verimliliği konusunda ABD ile birlikte çalışacaklarını ve yeni düzenleyici önlemler konusunda taraflara danışacaklarını ifade etti.

Öte yandan, şu anda ülkede fiyatı 55 bin doların altında olan elektrikli araçlar için 5 bin dolar teşvik uygulanıyor.