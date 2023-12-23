Kapıların açılma riski var: Tesla, 120 binden fazla aracı geri çağırıyor ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, kapılardaki bir sorun nedeniyle ülkedeki 120 bin 423 aracını geri çağıracağını duyurdu.

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Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programı başlatıyor.

Tesla, geçtiğimiz günlerde otopilottan kaynaklı çarpışma riski nedeniyle 2 milyon aracını geri çağırmıştı.

Şirket, şimdi de kapılardaki bir sorun nedeniyle ülkedeki 120 bin 423 aracını geri çağıracağını duyurdu.

Kapılarda açılma riski var

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, söz konusu araçların kaza sırasında kapılarının açılma riski bulunduğunu bu nedenle yazılım güncellemesi yapılacağını belirtti.

Geri çağrılacak araçların, 2021-2023 yılları arasında üretilen Model S ve Model X araçlarını kapsadığı ifade edildi.

Öte yandan, Tesla’nın 2 milyondan fazla aracı geri çağırması, otopilot kullanımdayken meydana gelen bir dizi kazaya ilişkin NHTSA tarafından iki yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi.

NHTSA, Tesla araçlarının sürücü destek sistemi olan otopilotu kullanırken sürücülerin dikkatini yeterince vermesini sağlayıp sağlamadığı konusunda uzun süredir inceleme yapıyordu.