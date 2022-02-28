Kargo gemisindeki yangın, Volkswagen'in 4 bin aracını yok etti

Kargo gemisindeki yangın, Volkswagen'in 4 bin aracını yok etti

Volkswagen Grubu'nun araçlarını taşıyan dev kargo gemisinde çıkan yangın, Alman şirketin 4 bin aracını kullanılamaz hale getirdi.

Almanya'nın Emden kentinden ABD'deki Davisville limanına doğru seyir halinde olan ve Porsche dahil Volkswagen Grubu'nun lüks otomobillerini taşıyan Felicity Ace gemisi, geçtiğimiz günlerde alevlere teslim olmuştu.

Kuru yük gemisinde, sınırlı sayıda üretilen lüks Porsche otomobiller de dahil olmak üzere Volkswagen Grubu'na ait markaların arabaları bulunuyordu.

22 kişilik mürettebat cankurtaran botlarıyla tahliye edilirken; gemide Volkswagen, Porsche, Audi ve Bentley marka 3 bin 965 adet lüks otomobil olduğu belirtildi.

TÜM ARAÇLAR YANDI

Gemideki yangın, Volkswagen Grubu için büyük bir kayıp olarak tarihe geçti. Gelen bilgilere göre, bahsi geçen 3 bin 965 otomobilin hiçbiri bu yangından sağ kurtulamadı. Kısacası şirket, yanan gemiden tek bir otomobilini bile kurtaramadı.

Yangının çıkış sebebi hala netleşmiş olmasa da elektrikli otomobillerin bataryalarının alevleri büyüttüğü biliniyor.

Birleşik Krallık merkezli Russell Group, Atlantik okyanusunda alev alan Felicity Ace isimli kargo gemisindeki kaybın bilançosunu hesapladı. Gemideki malların toplam değerinin 438 milyon dolar olduğu, bunun 401 milyon dolarlık kısmının otomobileri kapsadığı bildirildi.

Volkswagen Grubu'nun gemideki otomobillerinin 155 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilliyor.