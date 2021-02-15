Karlı havalarda araç kullanırken dikkat etmeniz gereken 12 madde

Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde, araç kullanırken dikkat etmeniz gereken püf noktaları listeledik.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin büyük bir kesiminde birkaç gün daha kar yağışı etkisini gösterecek. Ancak bu durum, sürücüler için oldukça zorlu koşulların ortaya çıkmasına neden olacak.

Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı ve fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanmak epey zordur. Ancak gerekli önlemleri alarak ve bazı noktalara dikkat ederek, güvenliği sağlamak mümkün.

İşte karlı yollarda güvenli bir şekilde araba kullanmak için uygulamanız gereken püf noktalar:

1. KIŞ LASTİĞİ KULLANIN

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başladı ve 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.

Bu nedenle karlı yollarda daha güvenli bir sürüş için, zorunlu olan kış lastiklerinizi mutlaka taktırın.

Dört mevsim lastiği olarak bilinen ve artık günümüzdeki araçlarda standart olarak gelen lastikler, 7 derece ve üzerinde maksimum tutunmayı sağlayabilirler.

Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde bu lastiklerin tutunma problemi başlar ve fren mesafeniz uzar. Bu nedenle kış mevsiminde mutlaka kış lastiği kullanmalısınız.





2. BAKIMLARI EKSİKSİZ YAPTIRIN

Karlı havalarda araç kullanımı için dikkat etmeniz gereken bir diğer madde ise araç bakımı. Kar yağmasını beklemeden, aracınızın bakımını mutlaka yaptırın.

Periyodik bakımda lastik basıncı, rot ayarı, balans ayarı, sileceklerin durumu gibi özellikle kış koşullarında güvenli sürüş için önemli olan detaylar gözden geçirilir. Bu nedenle sorunsuz bir deneyim için aracınızda herhangi bir problem olmadığından emin olun.

3. LASTİK HAVALARINI İNDİRMEYİN

Karlı havalarda araçların lastik havalarını indirmek, yapılan hatalardan bir tanesidir. Lastik havasını düşürseniz; lastiğin omuz kısımlarına yük biner, yere basması gereken sırt kısmı temas problemi yaşar.

Lastik havasını düşürdükçe kar tahliyesini sağlayan olukların, kanalların, desenlerin arasında boşluk kapanmaya başlar. Bu nedenle tutunma, patinaj ve kayma problemleri başlar.

Karlı zeminlerde güvenli bir sürüş için lastik havalarını düşürmek yerine 2 psi artırmak gerekiyor. Havayı artırarak tahliye kanallarının arası biraz daha açılır ve tutunma artar. Normal zeminlerdeyse araç üreticisinin belirlediği lastik havaları kullanılmalıdır.

4. TAKİP MESAFESİNİ KORUYUN

Taşıt hız sınırları ve buna bağlı olarak uyulması gereken 'araç takip mesafesi' kuralları, trafik kazalarına ve çarpışma riskine olan etkilerinden ötürü oldukça önemli.

Takip mesafenizi aracınızın özelliklerine, seyahat ettiğiniz yolun durumuna ve hava durumuna göre ayarlamanız önemlidir.

120 km hızla giden aracın takip mesafesi; uyulması gereken takip mesafesi, seyahat halindeki aracın hızının yarısı olarak belirlenmiştir. Yani 120 km hızla giden bir aracın önündeki araçla arasına koyması gereken mesafe 60 metredir.

Ancak buzlu zeminde ve karlı havalarda, takip mesafenizi biraz daha artırmak, sizin için daha güvenli olacaktır.

5. MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ ŞERİT DEĞİŞTİRİN

Karlı zeminlerde ve gizli buzlanmanın olduğu bölgelerde mümkün olduğunda az hareket edilmeli, gereksiz şerit değişimlerinden kaçınılmalıdır.

Çünkü yapılacak ani ve sert direksiyon hareketlerinden dolayı aracın her an ağırlık transferi bozulabilir, önden veya arkadan kaymalar yaşanabilir ve aracın kontrolü kaybedilebilir.

6. YOKUŞ İNERKEN VE ÇIKARKEN DİKKAT EDİN

Karlı ve buzlu havada yokuş aşağı inerken, arabanın savrulmasını ve kaymasını önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var.

Vitesi küçültün.

Belli aralıklarla hafifçe fren pedalına basın.

Arabanın arkası kaymaya başlarsa freni bırakın.

Direksiyonu aracın arkasının gittiği yöne doğru kırın.

Karlı havalarda, arabayla yokuş çıkarken araç patinaj yapabilir. Bu durumu önlemek için uygulamanız gereken noktalar şu şekilde:

Gaza yüklenmeyin.

Aracı olabildiğince düşük hızda kullanın.

Hızlanmayı kademeli bir şekilde vitesi artırarak yapın.

Ani hızlanma yapmayın.

7. ANİ GAZ, FREN VE VİTES HAREKETLERİ YAPMAYIN

Tutunmanın zor olduğu karlı zeminlerde araç kullanan sürücüler, ani gaz ve fren hareketlerinden uzak durmalı. Yapılacak her ani veya sert hareket, patinaj ve kayma problemi ortaya çıkacaktır. Böyle havalarda, gaz ve fren pedalları çok yumuşak kullanılmalıdır.

Fren kullanma yerine vites küçültmeyle yavaşlamayı tercih eden sürücülerin de debriyajdan ayağını çok yavaş şekilde çekmesi gerekiyor.

Aksi takdirde yük bir anda ön tarafa toplanır, aracın ağırlık transferi bozulur ve kayma problemi başlar.



8. KAR VE SİSİN BİRLEŞTİĞİ HAVALARA DİKKAT EDİN

Kar koşulları bir de sisli havayla birleştiğinde, sürücülerin araç kullanırken daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.

Mecbur kalınmadıkça da sisli havalarda trafiğe çıkılması önerilmez. Ancak o zorunlu durumlarda sisli havada sürüş teknikleri konusunda bazı püf noktalar var.

Genellikle sisli havalarda zeminde buzlanma da görülür. Bu nedenle takip mesafesi uzatılmalıdır. Sürüş esnasında diğer sürücülerin reflekslerine güvenmemeli ve yol çizgilerine uyarak mesafeyi korumalısınız.

Yaşadığınız bölgede sis görülüyorsa, kışa girmeden farlarınızı temizletin ve gerekli bakımları yaptırın.

Hareket halindeyken dörtlüleri yakmayın. Bu, diğer sürücülerin sizin durduğunuzu ya da durmak üzere olduğunuzu düşünmesine neden olabilir.

9. ZİNCİR TAKMAYI UNUTMAYIN

Kar koşullarının olmazsa olmazlarından bir tanesi de zincir. Kış lastiği kullanan sürücülerin birçoğu araçlarında zincir bulundurmuyor. Hem yasal hem de güvenli sürüş açısından araçta zincir bulundurulmalıdır.

Belirli bir kar seviyesinin üzerinde kış lastiği de tutunma problemi yaşar. Bu nedenle özellikle yolun buzla kaplı kısımlarında tek çare zincir kullanımıdır.

10. BİR ÜST VİTESİ TERCİH EDİN

Sürüş esnasında aracın devrini yükseltmek karlı zeminler için dezavantaj oluşturur. Bu nedenle düşük devir ve bir üst vitesi tercih edin.

Örneğin; ikinci viteste 45 km/s hızla gitmek yerine, üçüncü viteste aynı hızla giderseniz aracın yere tutunması biraz daha kolay olacaktır.

11. GİZLİ BUZLANMALARA DİKKAT EDİN

Karlı havalarda tehlike oluşturabilecek en önemli unsurlardan biri de gizli buzlanmadır.

Eriyen kar suyunun bulunduğu yerler, köprü üstleri, viyadükler ve yoğun rüzgar alan zeminler gizli buzlanma açısından büyük risk taşır.

Bu bölgelere yaklaşırken hızınızı yarı yarıya düşürün, takip mesafenizi iki katına çıkarın. Araç içinde telefon, müzik sistemi gibi dikkat dağıtacak ekipmanlarla uğraşmayın ve reflekslerinizi daima hazır tutun.

12. KARA SAPLANINCA HATA YAPMAYIN

Aracınız bir veya birden fazla lastiği kara saplanırsa yapacağınız çok fazla bir şey yok. Çok fazla gaz vermek aracı saplandığı yerden çıkarmaz, aksine başa dönen lastik, aracınızın düştüğü çukuru derinleştirerek çıkmasını daha da zorlaştırır.

Mümkünse aracı ikinci vitese alıp, çapraz şekilde öne ve arkaya doğru manevra denemeleri yapılabilir. Ancaka aracın yerinden hiç hareket etmediği durumlarda fazla zorlamak doğru olmaz. Bu nedenle böyle durumlarda, çekici yardımı almak en akıllıca yol olacaktır.