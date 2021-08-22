Karsan Atak Electric, İspanya'da test edildi

İspanya’da gerçekleşen bir roadshow ve pilot test sürüşü etkinliğinde yer alan Karsan’ın Atak Electric otobüsü, Barselona-Madrid şehirleri arasındaki 600 km’lik bir güzergahta teste girdi.

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan ve Avrupa’nın birçok noktasında elektrikli araçlarıyla hizmet sunan Karsan, bu sefer de İspanya'da boy gösterdi.

Bir roadshow ve pilot test sürüşü etkinliğinde yer alan Karsan’ın Atak Electric otobüsü, Barselona-Madrid şehirleri arasındaki 600 km’lik bir güzergahta test edildi.

Atak Electric ile teknik, operasyonel ve lojistik açılardan başarılı sonuçlar veren test etkinliği; aynı zamanda elektrikli bir şehir otobüsünün, iyi bir planlamayla uzun seyahatlerde hedefe varabileceğini de gösterdi.

14 SAAT SÜRDÜ

Sabadell'de sabah başlayan yolculuk; Atak Electric’in aynı gün akşam Madrid’e ulaşmasıyla toplam 14 saat sürdü. Yolculuk boyunca şarj için Lleida, Zaragoza ve Guadalajara’da olmak üzere 3 kez mola verildi.

Karsan Atak Electric’nin bataryalarını şarj etmek için ise Circontrol şirketi tarafından üretilen ve lansmanından bu yana dünya çapında 3 bin 500 adedi geçen “Raption 50” model hızlı şarj cihazları kullanıldı.

300 kilometre menzile sahip olan 52 kişi kapasiteli Karsan Atak Electric, bu yolculuğu 220 kWh gücündeki elektrikli motoruyla sessiz bir şekilde, molalar dışında duraksama ihtiyacı olmaksızın tamamladı.

TEKNİK DETAYLAR

Ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor.

230 kW güce sahip Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor.

BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi sunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.