Karsan, Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının lideri oldu

Karsan’ın yüzde 100 elektrikli modeli Jest Electric, 2020 yılında kendi sınıfında yüzde 43 pazar payı elde ederek Avrupa’da lider konuma yükseldi.

Karsan’ın 2018 yılında tanıtımını yaparak 2019 başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli modeli Jest Electric, iki sene içerisinde Avrupa pazarında önemli bir satış başarısı elde etti.

Avrupa’da pazara sunulduğu ilk yıl olan 2019 yılında kendi segmentinde yüzde 24 pazar payı elde etmeyi başaran Jest Electric’in, 2020 yılında pazar payı yüzde 43’e ulaştı ve liderliğe yükseldi.

BİRÇOK ÜLKEDE KULLANILIYOR

Karsan mühendislerinin tecrübesi ve BMW i teknolojisine sahip elektrik bataryalarıyla rakiplerinden ayrılan Jest Electric, Romanya ve Fransa başta olmak üzere; Almanya, İsviçre, Portekiz, İtalya, İspanya gibi bir çok Avrupa ülkesinde yaygın olarak hizmet veriyor.

Jest Electric’in küçük otobüs sınıfında elde ettiği bu önemli başarıda, özgün boyutlarının yanı sıra, Karsan’ın sağladığı distribütörlük ve satış sonrası hizmetler alanında yatırımları da büyük rol oynadı.

JEST ELECTRIC ÖZELLİKLERİ

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan Jest Electric, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor.

210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 kendi kendini şarj edebiliyor.

10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.