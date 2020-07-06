Karsan, BMW'nin taşıma şirketine elektrikli minibüs sattı

Karsan'ın elektrikli aracı, BMW fabrika personelinin taşıma operasyonlarını gerçekleştiren Stanglmeier şirketi tarafından tercih edildi.

Karsan'ın geliştirdiği ve BMW i batarya teknolojisine sahip elektrikli minibüs Jest Electric, 25 yolcu taşıma kapasitesi ve 210 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor.

Özgün boyutları ve üstün batarya teknolojisiyle donatılan Jest Electric, Avrupa'nın tercihi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Karsan, Almanya'da personel taşımacılığı alanında hizmet veren Stanglmeier şirketine bir adet Jest Electric aracını teslim etti.





BMW MOTORUNU KULLANIYOR

6 metrelik alçak tabanlı Jest Electric; 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor.

Stanglmeier şirketi ise, BMW fabrika personelinin taşıma operasyonlarını gerçekleştiriyor.



