Karsan e-ATAK Avrupa’da tünelden geçen ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu ADASTEC iş birliği ile geliştirilen Karsan Otonom e-ATAK, Avrupa’da tünelden geçebilen 'ilk' sürücüsüz toplu taşıma aracı olmayı başardı.

AA & Ensonhaber

'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' vizyonuyla hareket eden Karsan, Avrupa başta olmak üzere dünyadaki toplu taşıma dönüşümüne öncülük ediyor.

Şirket, 2018'de tanıtılan tamamen elektrikli ilk modeli e-JEST ile dönüşümünü başlattı. Ardından, 2021 yılında yollara çıkan Otonom e-ATAK ile bu dönüşümü daha da ileri taşıdı.

Sektörün ilk seviye 4 otonom teknolojisine sahip aracı olan Otonom e-ATAK, Karsan'ın bir kez daha öncü rolünü gösteriyor.

Karsan Otonom e-ATAK, 2022'den beri hizmet verdiği Norveç'in Stavanger şehrindeki rotasını güncelledi.

Yüksek haritalama teknolojisiyle önemli bir kilometre taşına imza atan Otonom e-ATAK, Stavanger şehrindeki mevcut rotasını genişleterek 800 metre uzunluğundaki tünelden sorunsuz bir şekilde geçmeye başladı.

Bunu başaran ilk toplu taşıma aracı

ADASTEC iş birliği ile geliştirilen Karsan Otonom e-ATAK, Avrupa’da tünelden geçebilen 'ilk' sürücüsüz toplu taşıma aracı olmayı başardı.

Karsan Otonom e-ATAK'ta aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor.

Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom e-Atak’ın özellikleri arasında yer alıyor.

Araç, planlanmış rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 kilometre hıza otonom sürüşte çıkabilen Otonom e-ATAK, bir otobüs sürücüsünün yaptığı, rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.