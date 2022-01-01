Karsan, e-ATA’nın ilk teslimatını Romanya’ya yaptı

Karsan, Türkiye'nin en büyük elektrikli otobüs ihracatı anlaşmasını gerçekleştirerek, Romanya ile toplam 56 adetlik e-ATA anlaşması imzaladı ve ilk teslimatlar yapıldı.

Karsan'ın elektrikli araçları, etkin bayi ve servis yapılanmasıyla birlikte Avrupa şehirlerine sunulmaya devam ediyor.

Avrupa'da güçlenmeyi sürdüren Karsan, doğuştan elektrikli e-ATA modelinin ilk ihracatını Romanya'ya gerçekleştirdi.

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, toplam 10 adet 10 metrelik e-ATA otobüsünü Slatina şehrinin hizmetine sundu.

56 OTOBÜSLÜK ANLAŞMA

Karsan, Türkiye'nin en büyük elektrikli otobüs ihracatı anlaşmasını gerçekleştirerek, Romanya ile toplam 56 adetlik e-ATA anlaşmasına imza atmıştı.

2 milyon kilometrenin üzerindeki elektrikli araç tecrübesiyle Karsan, bu otobüsleri de 2022 yılında Romanya'nın iki farklı şehrine teslim etmeyi hedefliyor.

Böylece Karsan, çevreci, sıfır emisyonlu ve son teknoloji elektrikli ticari araçlarıyla birçok kentin ulaşım altyapısını modernize ederken, markanın Avrupa'daki elektrikli araç filosu ise 250'yi aşmış oldu.

KARSAN E-ATA ÖZELLİKLERİ

Karsan e-ATA'yı diğer modellerden (e-Jest ve e-ATAK) ayıran en önemli özelliği doğuştan elektrikli bir altyapı üzerine geliştirilmiş olması. 150 kWsa'ten 600 kWsa'e kadar 7 farklı batarya seçeneği sunulan otobüslerin tek şarjla 450 kilometreye kadar menzile ulaşabildiği belirtiliyor. Bataryaların şarj süreleri kapasiteye göre 1 ila 4 saat aralığında değişiyor.

Bunun yanı sıra; e-ATA serisinin rota boyunca uzanan kablo hattından elektrik alan troleybüs benzeri bir sistem ile uyumlu olduğu da belirtildi.

Karsan'ın bataryalar için en az 8 yıl tam kapasite kullanım garanti ediyor. Ayrıca bu sürenin otobüslerin kullanılacağı rota vb. koşullara göre 12 yıla kadar uzayabileceği de verilen bilgiler arasında.

Karsan e-ATA ailesinin 10 ve 12 metrelik versiyonlarında 340 beygir güç sunan elektrikli motor kullanılıyor. 18 metrelik körüklü versiyonda ise bu değer 680 beygire yükseliyor.

Motorların ürettiği potansiyel tork değeriyse 22.000 Nm olarak açıklandı. e-Ata ailesinin yerlilik oranı şu an yüzde 40 seviyelerinde.