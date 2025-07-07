Karsan Otonom e-ATAK, Paris'te yolcu taşıyacak

Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Karsan, otonom sürüş teknolojileri alanında küresel bir başarıya daha imza attı.

Şirketin geliştirdiği Seviye 4 otonom elektrikli otobüs e-ATAK, Paris'in toplu taşıma operatörü RATP ile yapılan iş birliği kapsamında eylül ayından itibaren Paris caddelerinde yolcu taşıyacak.

PARİS'İN 393 NUMARALI HATTINDA HİZMET VERECEK

Otonom e-ATAK, Paris'in 393 numaralı hattında yaklaşık 12 kilometrelik bir güzergahta, altı ay boyunca aktif olarak yolcu taşıma hizmeti sunacak.

Aracın hizmete başlaması, ağustos sonunda tamamlanacak olan ve uluslararası standartlarda güvenliğini tescilleyen UTAC testlerinin başarıyla geçilmesinin ardından gerçekleşecek.

"KÜRESEL PAZARDA KABUL GÖRDÜĞÜNÜN İSPATI"

Karsan CEO'su Okan Baş, RATP gibi global bir referans operatörün Otonom e-ATAK'ı tercih etmesinin, Karsan'ın otonom mobilite çözümlerinin geldiği noktayı ve küresel pazarda kabul gördüğünü kanıtladığını belirtti.

Baş, bu iş birliğinin sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda Karsan'ın Avrupa'nın mobilite dönüşümüne liderlik etme vizyonunun da güçlü bir yansıması olduğunu vurguladı.