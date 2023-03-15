Karşınızda KIA EV9: İlk resmi görüntüler yayınlandı KIA'nın elektrikli SUV modelinin üzerindeki örtü kalktı. Marka, aracın ilk resmi görüntülerini paylaştı.

Yeni elektrikli modeli Kia EV6'nın özellikleriyle adından söz ettiren Kia, şimdi de ürün gamına yeni bir elektrikli model daha ekleyecek.

Güney Koreli üretici, ürün gamına ekleyeceği elektrikli SUV modelinin ön gösterimini, 2021 yılının Kasım ayında Los Angeles Otomobil Fuarı'nda yapmıştı.

KIA'nın elektrikli SUV modelinin üzerindeki örtü kalktı. Marka, aracın ilk resmi görüntülerini paylaştı. EV9, markanın ürün gamındaki en büyük SUV olan Telluride ile benzer boyutlara sahip olacak.

Öte yandan marka, aracın motor seçenekleri gibi teknik detayları hakkında henüz bir bilgi paylaşmadı.

Üretim başlıyor

KIA, 2021'in sonunda tanıttığı elektrikli SUV modeli EV9'un üretimine ilk çeyrekte başlıyor. EV6 ile aynı mimariyi paylaşacak olan SUV model E-GMP mimarisini kullanacak.

KIA EV9 tam olarak tüketicilerle buluştuğu zaman, markanın otonom sürüş desteğine sahip ilk modeli olacak.