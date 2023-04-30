Karşınızda McLaren'in yeni canavarı: 750S McLaren, ikonik 720S modelinin halefini görücüye çıkardı. Otomobilin öne çıkan özelliklerini derledik.

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi McLaren, ikonik 720S modelinin halefini tanıttı.

Bir önceki modelin tüm eksiklerini kapatmaya gelen yeni model, şimdiden oldukça dikkat çekmeyi başardı.

McLaren 720S teknik detaylar

Yeni otomobilin kaputunun altında 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motoru yer alıyor. Toplamda 750 bg güç ve 800 Nm tork üretebilen otomobil, 7 ileri vitesle müşterileriyle buluşacak.

Gücünü direkt olarak arka tekerlere aktaran model, 0-100 km/sa hızlanmasını da 3 saniyenin altında tamamlıyor..

Coupe ve convertible versiyonları ile satın alınabilecek otomobil, 331 km/sa azami hıza sahip.

Fiyatlar

McLaren'in resmi açıklamasına göre 750S Coupe 324 bin dolardan, Spider ise 345 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.