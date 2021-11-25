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- Kasım ayı bitmeden Fiat Egea modellerine yine zam geldi: İşte fiyat listesi
Kasım ayı bitmeden Fiat Egea modellerine yine zam geldi: İşte fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 08:39
Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından kasım ayı için ikinci kez güncellendi.
Dolar kurundaki sert yükseliş, birçok modelde olduğu gibi Fiat Egea fiyatlarının da kasım ayı bitmeden ikinci kez zamlanmasına neden oldu.
Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, artık yeni zamlı fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkacak.
Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.
FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - KASIM 2021
Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerine 8 bin ila 66 bin TL arasında zam olarak yansımıştı. Ancak marka, kasım bitmeden fiyatlara ikinci kez zam yaptı.
Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve kasım ayı içerisindeki değişimi şu şekilde:
2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP:
- Kasım: 175 bin 900 TL
- Şimdi: 193 bin 900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP:
- Kasım: 221 bin 900 TL
- Şimdi: 239 bin 900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP:
- Kasım: 244 bin 900 TL
- Şimdi: 262 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Kasım: 195 bin 900 TL
- Şimdi: 213 bin 900 TL
Urban 1.0 FireFly 100HP:
- Kasım: 222 bin 900 TL
- Şimdi: 240 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Kasım: 214 bin 900 TL
- Şimdi: 250 bin 900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP:
- Kasım: 253 bin 900 TL
- Şimdi: 325 bin 900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP:
- Nisan: 179 bin 900 TL
- Kasım: 211 bin 900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:
- Kasım: 266 bin 900 TL
- Şimdi: 338 bin 900 TL
2021 model Fiat Egea Hatchback:
Street 1.4 Fire 95HP:
- Kasım: 192 bin 900 TL
- Şimdi: 210 bin 900 TL
Street 1.3 Multijet 95HP:
- Kasım: 229 bin 900 TL
- Şimdi: 247 bin 900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP:
- Kasım: 203 bin 900 TL
- Şimdi: 221 bin 900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP:
- Kasım: 240 bin 900 TL
- Şimdi: 258 bin 900 TL