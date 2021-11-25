Kasım ayı bitmeden Fiat Egea modellerine yine zam geldi: İşte fiyat listesi

Fiat Egea fiyatlarına, kasım ayı bitmeden yine zam geldi. Egea modelinin giriş paketinin fiyatı 18 bin TL arttı.

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından kasım ayı için ikinci kez güncellendi.

Dolar kurundaki sert yükseliş, birçok modelde olduğu gibi Fiat Egea fiyatlarının da kasım ayı bitmeden ikinci kez zamlanmasına neden oldu.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, artık yeni zamlı fiyatlarıyla müşterilerin karşısına çıkacak.

Fiat Egea model ailesi; Easy, Urban Plus, Mirror ve Lounge Plus donanım seçenekleriyle satılıyor.

FIAT EGEA FİYAT LİSTESİ - KASIM 2021

Dolar kurundaki sert yükseliş ve bazı modellerin ÖTV diliminin değişmesi, Fiat Egea modellerine 8 bin ila 66 bin TL arasında zam olarak yansımıştı. Ancak marka, kasım bitmeden fiyatlara ikinci kez zam yaptı.

Fiat Egea modellerinin kampanyalı satış fiyatları ve kasım ayı içerisindeki değişimi şu şekilde:

2021 model Fiat Egea Sedan:

Easy 1.4 Fire 95 HP:

Kasım: 175 bin 900 TL

Şimdi: 193 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

Kasım: 221 bin 900 TL

Şimdi: 239 bin 900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP:

Kasım: 244 bin 900 TL

Şimdi: 262 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Kasım: 195 bin 900 TL

Şimdi: 213 bin 900 TL

Urban 1.0 FireFly 100HP:

Kasım: 222 bin 900 TL

Şimdi: 240 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP:

Kasım: 214 bin 900 TL

Şimdi: 250 bin 900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP:

Kasım: 253 bin 900 TL

Şimdi: 325 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP:

Nisan: 179 bin 900 TL

Kasım: 211 bin 900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP:

Kasım: 266 bin 900 TL

Şimdi: 338 bin 900 TL

2021 model Fiat Egea Hatchback:

Street 1.4 Fire 95HP:

Kasım: 192 bin 900 TL

Şimdi: 210 bin 900 TL

Street 1.3 Multijet 95HP:

Kasım: 229 bin 900 TL

Şimdi: 247 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP:

Kasım: 203 bin 900 TL

Şimdi: 221 bin 900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP: