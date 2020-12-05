Kasım ayında en çok satan otomobil markaları

Kasım ayında en çok satan otomobil markaları

Türkiye'de bu yılın kasım ayında en çok satılan otomobil markalarını sizler için listeledik. İşte kasım ayına ait otomobil istatistikleri...

Koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği ekonomik sorunlar, dolar kurundaki artış ve ÖTV zammı nedeniyle ülkemizdeki araç fiyatları zirve yapmış durumda. Ancak buna rağmen, Türk otomobil sektörü son yılların en iyi kasım aylarından birini geride bıraktı.

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı kasım ayına göre yüzde 37,8 artarak 80 bin 141 olarak belirlendi.

Kasım ayında yalnızca otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 artarak 64 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 52,2 büyüyerek 15 bin 784 olarak kayıtlara geçti.





EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Küresel pandemiden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle yavaşlayan otomotiv endüstrisi, zamanla toparlanmaya başladı. Ancak araç üretimindeki aksaklıklar piyasada araç bulunurluğunu sorununu da beraberinde getirdi.

Araç bulunurluğu sorununun daha az hissedilir olmakla birlikte devam ettiği kasım ayında Fiat, 9 bin 968 adetle otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 9 bin 298 adetle Renault ve 5 bin 338 adetle Volkswagen (VW) takip etti. Toyota 4 bin 493 adetle dördüncü ve Ford, 4 bin 250 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Ardından 3 bin 605 adetle Peugeot, 3 bin 295 adetle Citroen, 3 bin 271 adetle Hyundai, 2 bin 806 adetle Honda ve 2 bin 790 adetle de Opel sıralandı.

157 PORSCHE SATILDI

Kasım ayında 157 Porsche, 3 Maserati, 3 Ferrari ve 1 adet Aston Martin ve 1 adet de Lamborghini marka otomobil satışı da dikkatlerden kaçmadı. Geçen ay Bentley, Infiniti ve Smart markalarından otomobil satışı gerçekleşmedi.

Bu yılın kasım ayındaki toplam 64 bin 357 adetlik otomobil satışının 27 bin 434'ü yerli üretim yapan markalardan geldi. Satışların 36 bin 923'ü ise ithal otomobillerden oluştu.