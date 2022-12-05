Kasımda en çok satılan otomotiv markaları

Kasımda en çok satılan otomotiv markaları

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasım ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları ocak-kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı.

Kasımda en çok satılan markalar

AA'nın haberine göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 9 bin 234 satışla Renault ve 9 bin 83 satışla Ford takip etti.

Toyota, 5 bin 613 satışla dördüncü, Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı. Kasım ayında Toyota'nın yükselişi dikkati çekerken, Volkswagen ilk 5 içinde yer alamadı.

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

70 Porsche satıldı

Kasım ayında 70 Porsche, 49 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 Bentley ve 1 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticaride ilk 5

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 8 bin 287 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 4 bin 147 satışla Fiat ve 1.693 satışla Opel izledi. Volkswagen 1.662 satışla dördüncü ve Peugeot 1.619 satışla beşinci oldu.