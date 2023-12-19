Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosikleti duyurdu Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosiklet prototipini duyurdu. Prototip, Honda, Suzuki, Toyota ve Yamaha'nın da içinde bulunduğu HySE konsorsiyumu tarafından geliştirildi.

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Hidrojen yakıtlı araçlar, tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Ancak hidrojenli araçların içerisinde herhangi bir batarya yok. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri. Bu nedenle bazı üreticiler, bu teknolojiyi daha geliştirmek için çalışıyor.

Daha önce bazı otomobil üreticileri, hidrojen yakıtlı araçlarını duyurmuştu. Ancak hidrojen yakıtı, artık motosikletlerde de kullanılacak.

Kawasaki'den hidrojenli motosiklet

Kawasaki, hidrojen motorlu ilk motosiklet prototipini duyurdu. Prototip, Honda, Suzuki, Toyota ve Yamaha'nın da içinde bulunduğu HySE konsorsiyumu tarafından hayata geçirildi.

Kawasaki Ninja H2 SX'i temel alan prototip, mavi tonlarıyla geleneksel Kawasaki renk şemasından farklı bir tasarıma sahip.

Bu renk seçimi, hidrojenle çalışan araçların vadettiği huzurlu ve temiz bir geleceği simgeliyor. Motosiklet hakkında şimdilik başka bir detay yok.

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojenin dönüştürülmesiyle elde edilen enerji kaynağı olarak tanımlanıyor.

Son dönemlerde hidrojen, karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılacak enerji alternatiflerinden biri olarak görülüyor. Hidrojen enerjisi farklı renklerle temsil edilen bir üretim sürecine sahip.

Fosil yakıtlarla üretilen gri hidrojen, yenilenebilir enerji ile elde edilen ise yeşil hidrojen olarak sınıflandırılıyor.