Kazalara karşı önlem: Tesla otonom sürüş özelliğini güncelledi

Tesla, otopilot sistemine getirdiği güncelleme ile geceleri sireni olan araçları tanımlayıp yavaşlayacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman çeşitli kazalarla haberlerimize konu oluyor.

Özellikle son zamanlarda Çin'de yaşanan kazalarla gündemden düşmeyen marka, geçtiğimiz haftalarda ise ABD tarafından soruşturma altına alınmıştı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'ya ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye ve ambulans gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığını söylemişti.

TESLA, YAZILIMINI GÜNCELLEDİ

Söz konusu soruşturmanın ardından düğmeye basan Tesla, yeni bir otopilot güncellemesi yayınladı. 2021.24.12 numaralı güncelleme ile birlikte artık Tesla araçları, itfaiye ve ambulans gibi sirenli ve acil durum araçlarını tespit edip yavaşlayabilecek.

ABD'li üretici Tesla, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bu sistemin sadece gece çalıştığını vurguladı.

TESLA'DAN UYARI: GÖZÜNÜZ YOLDA OLSUN

Tesla, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, otomatik pilot olmasına rağmen sürücülerin bu sisteme güvenmemesi gerektiğini söylüyor. Marka, "Acil durum araçlarının varlığını belirlemek için asla Autopilot özelliğine güvenmeyin. Model 3 ve Model Y, her durumda acil durum araçlarından gelen ışıkları algılamayabilir. Gözleriniz her zaman yolda olmalı ve kontrolü ele almaya hazır olmalısınız." dedi.