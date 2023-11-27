Kazaların ardından yollardan çekilen Cruise, geri dönüyor GM bünyesindeki Cruise, son zamanlarda karıştığı kazalar nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştı. Ancak şirket, yeniden yollara dönecek.

ensonhaber.com

Son yıllarda sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısı oldukça arttı. Bu şirketlerden biri olan ve gelecekte tamamen sürücüsüz robot taksi hizmeti sunmayı planlayan ABD'li Cruise, yıllardır testlerini gerçekleştirdiği sürücüsüz (otonom) taksi servisini bu yılın başlarında halka açmıştı.

Cruise, şubat ayından bu yana Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'da halka açık robot taksilerini test ediyordu. Ancak yaşanan kazalar, General Motors bünyesindeki şirketi zor durumda bıraktı.

Faaliyetlerini durdurdu

Cruise, son zamanlarda karıştığı kazalar nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

2 Ekim’de, sürücüsüz bir Cruise aracı, karşıdan karşıya geçen bir kadını altına alarak ciddi yaralanmalara sebep olmuştu. Bu yüzden de şirket, Kaliforniya'da yasaklanmıştı.

Cruise geri dönüyor

Yaşanan kazalardan dolayı ekim sonunda ABD'deki hizmetlerini durduran otonom taksi şirketi Cruise, geri dönüyor.

Yönetimi değişen şirket, ABD'de tek bir şehirde faaliyet göstermeye başlayacak ve müşterilerinin güvenini geri kazanmaya çalışacak.

Bunun yanında, önemli güvenlik açıklarını saklamakla suçlanan şirketin lisansı, Kaliforniya yetkilileri tarafından iptal edilmişti.