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    Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak’ta

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve açılış töreni için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine geldi.
    • 11.06.2022 - 17:49
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    Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak’ta

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çaycuma Belediyesi’nin yapımı tamamlanan 32 projesinin açılış töreni ve bazı projelerin temel atma töreni için Zonguldak’a gitti.

    İlçede partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın makamında partililer ile görüştü.

    Projeler hakkında bilgi aldı

    İHA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, burada yapımı devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak’ta #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak’ta #2

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