Kia, 2027 yılına kadar 7 elektrikli otomobil modeli tanıtacak

Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil pazarında birçok şirket, kendi modellerini üreterek yarışa dahil oluyor.

Elektrikli otomobil sayısının her yıl katlanarak artması beklenirken, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia da 7 yeni modelle yarıştaki elini güçlendirecek.

Bu modeller içinde, 7 kişilik SUV, hatchback, station wagon gibi farklı karoserlerin yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Kia'nın 2029 yılında satışlarının dörtte birinin elektrikli otomobillerden oluşacağı kaydediliyor. Koreli markanın yapacağı atılımlar ile Tesla ve Volkswagen ile elektrikli otomobil alanındaki rekabette elini güçlendirmek istediği aktarılıyor.

Kia'nın elektrikli otomobilleri Hyundai Group'un E-GMP isimli platformunda üretilecek. 800 volt teknolojisine sahip platform, farklı gövde seçenekleri için elverişli olacak.

Elektrikli otomobiller haricinde, Kia'nın 2025 yılında hidrojen yakıt hücreli bir başka elektrikli otomobil tanıtacağı da belirtildi. Söz konusu modelin 650 km menzil sunan Hyundai Nexo ile benzer teknolojiye sahip olacağı tahmin ediliyor.

Kia'nın elektrikli otomobilleri için Avrupa'da 2 bin 400 adet şarj istasyonu kurulumu yapacağı da verilen bilgiler arasında.

İLK OLARAK SUV MODELİ GELECEK

Alınan bilgilere göre, Kia’nın yeni nesil elektrikli araçlarından ilki olarak gelecek olan model, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Imagine by Kia konseptinin üretim versiyonu olarak sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç geleceğe yönelik bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Henüz ismi belli olmayan SUV modeli, Rimac ile iş birliği içinde geliştirilen E-GMP adlı yeni bir mimari üzerinden üretilecek. 500 kilometre menzil sunacağı açıklanan araç, 20 dakikadan daha kısa sürede şarj olacak.