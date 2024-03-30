Kia, 427 bin adet otomobilini geri çağırıyor Kia, 2019-2023 arasında üretilen 427 bin 407 adet Telluride SUV modelini geri çağırma kararı aldı.

ensonhaber.com

Otomobil üreticileri, araçlarında meydana gelen çeşitli sorunlar nedeniyle zaman zaman geri çağırma programları başlatabiliyor.

Kia, 2019-2023 arasında üretilen 427 bin 407 adet Telluride SUV modelini geri çağırdı.

Araçlar park halinde yuvarlanabiliyor

Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, ara şaftın ve sağ ön tahrik şaftının yanlış montajı, aracın park konumuna getirildikten sonra yuvarlanmasına neden olabilir.

Bu durum, el freninin çekilmemesi halinde aracın istenmeyen şekilde hareket etmesini sağlıyor.

Kia, 15 Mayıs'ta araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirmeye başlayacak.

Araçlarını bir Kia bayisine götüren müşterilere, Park vitesindeyken ve motor kapalıyken el frenini devreye sokacak güncellenmiş elektronik park freni yazılımı yüklenecek.