Kia, bazı Sportage ve Sorento modellerini geri çağırıyor

Kia, bazı Sportage ve Sorento modellerini geri çağırıyor

Kia, yangın riski nedeniyle Sportage ve Sorento modellerini geri çağırma listesine ekledi.

Güney Koreli otomobil üreticilerinden Kia ve Hyundai, son zamanlarda yaptıkları geri çağırmalarla oldukça dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerdeki Hyundai Palisade ve Kia Telluride geri çağırma listesine eklenen son araçlar olmuştu.

Şimdi ise Kia, yangın riski sebebiyle bazı Kia Sportage ve Sorento araçlarını geri çağırmaya karar verdi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu geri çağırmadan yaklaşık 70 bin aracın etkilendiğini söylüyor.

Yangın riski var

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, geri çağırmanın sebebi ise çeki demiri modülündeki bir sıkıntı. Çeki demirinde bulunan devre kartı, nem gibi çeşitli durumlarda kısa devre yaparak yangına yol açabiliyor.

Verilere göre 22 bin adet araçta fabrika çıkışlı olarak bu donanım sunuluyor. Geriye kalan 49 bin araca ise çeki demiri modülünün bayilerde takıldığı belirtiliyor.

10 Aralık 2015'ten 7 Aralık 2021'e kadar üretilen Sportage'lar ve 27 Ekim 2014'e kadar üretilen Sorento'lar geri çağırmaden etkileniyor.,

Kia, araç sahiplerine araçlarını yapılardan uzak bir yere park etmelerini ve otomobillerine binmemelerini tavsiye etti