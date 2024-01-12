Kia EV9 resmen Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Kia, sıfır emisyon hedefi ile yeni çağın modern yaşam tarzı için tasarladığı ve ürettiği tam elektrikli SUV modeli Yeni EV9’u tanıttı. Otomobilin Türkiye fiyatı da belli oldu.

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Kia, sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak tasarladığı ve ürettiği, modern yaşam tarzına hitap eden tamamen elektrikli SUV modeli Yeni EV9'u, dünya çapında düzenlenen bir lansman toplantısında sergiledi.

Yeni EV9, Kia'nın elektrikli araçlar serisinde ilk kez üç sıra koltuk düzeni sunuyor ve bu özelliğiyle güçlü, zarif ve teknolojik olarak ileri bir elektrikli sürüş deneyimi vadediyor.

KIA EV9 neler sunuyor

Altı veya yedi koltuklu seçeneklere sahip Yeni Kia EV9, WLTP standartlarına göre 563 kilometreye kadar menzil sunmasıyla dikkat çekiyor.

Yeni EV9, Kia'nın Elektrikli Küresel Modüler Platformu (E-GMP) temel alınarak üretilecek.

Ayrıca, Yeni EV9, dijital yan aynalar, elektrikli kapı kolları, birinci ve ikinci sıradaki soğutmalı koltuklar ve panoramik ekran gibi konfor ve rahatlığı artıran bir dizi yenilikçi özelliklere de sahip.

Yeni Kia EV9, arkadan itişli veya dört çeker olmak üzere iki seçenek sunuyor. Her iki versiyon da Kia'nın dördüncü nesil batarya teknolojisine sahip 99,8 kWsa batarya ile donatılıyor.

Arkadan itişli versiyon, 149,5 kW güç ve maksimum 350 Nm tork sağlayan bir elektromotora sahip.

Bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 9,4 saniyede tamamlıyor ve 185 km/s maksimum hıza ulaşıyor. WLTP normuna göre 563 km tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

Yeni Kia EV9 dört çeker (AWD) seçeneği için her biri 141 kW güç ve 350 Nm tork üreten iki elektromotora sahip.

GT-Line versiyonu 5,3 saniyede 100 km/s’e, en yüksek hız olarak 200 km/s’e ulaşabiliyor. AWD versiyonları WLTP normuna göre GT-Line versiyonunda 505 km elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

800 volt ultra hızlı şarjı destekleyen altyapıya sahip olan yeni Kia EV9, böylece şarj için daha az zaman harcıyor.

15 dakika şarj, arkadan itişli versiyonda 249 km'ye, dört çeker versiyonda ise 226 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.

KIA EV9 Türkiye fiyatı

Kia EV9, Türkiye'ye GT-Line donanım seviyesi ve 6 kişilik oturma düzeniyle geldi. Otomobilin Türkiye fiyatı 4,8 milyon TL olarak açıklandı.