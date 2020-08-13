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Kia, faizleri düşürüp ödemeleri erteledi

Kia, faizleri düşürüp ödemeleri erteledi

Kia, ağustos ayında otomobil sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 6 aya kadar ertelemeli ödeme seçenekleri ve uygun faiz fırsatları sunuluyor.