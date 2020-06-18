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- KIA, garanti sürelerini 31 Temmuz’a kadar uzattı.
KIA, garanti sürelerini 31 Temmuz’a kadar uzattı.
- Haber Merkezi
- 18.06.2020 - 08:59
Koronavirüsün ülkemizde etkili olması nedeniyle birçok otomobil şirketi, tüm dünyada olduğu gibi üretimi durdurmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan KIA, 1 Şubat ila 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında araçlarının garantisi sona eren kullanıcıların garanti süresini 30 Haziran'a kadar uzattığını açıklamıştı.
1 AY DAHA UZATILDI
Mevcut durumu değerlendiren KIA, 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında garantisi sona eren araçların garanti sürelerinin 31 Temmuz 2020’ye kadar devam etmesine karar verdiğini duyurdu.
Bu kapsamda binek araçlarda 5 yıl 150 bin km, ticari araçlarda ise 3 yıl 100 bin km’ye kadar garantisi olan araçların, salgın sebebiyle uzatılan garanti süreleri 1 ay daha devam edecek.
Bu ek süre zarfında ücretsiz onarım hizmetinden faydalanmak isteyen KIA araç sahipleri, KIA yetkili servislerinden randevu alarak işlemlerini yaptırabilecek.