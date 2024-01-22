KIA modellerinde ocak ayı kampanyaları KIA, ocak ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor. Tüm modellerde geçerli olan kampanyalara yakından bakıyoruz.

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Ülkemizde satış yapan otomobil üreticileri, yeni yıla girmemizle birlikte kampanyalarına yeniden başladı.

KIA, Türkiye'deki müşterilerine ocak ayına özel çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Marka, ocak ayı kampanyaları çerçevesinde Sportage, Sorento, Niro EV ve EV6 modellerinde sunduğu avantajlı fiyat, indirim ve donanım seçenekleri ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri yetkili satış noktalarına bekliyor.

KIA modellerinde satın alma seçenekleri

Kampanya kapsamında Niro EV, yeni yıla özel 200 bin TL krediye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla, Sportage ise, yeni yıla özel 20 bin TL indirim ve 200 bin TL krediye 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.

Kampanyalarla birlikte özel indirimler de açıklayan Kia, ocak ayına özel olarak Sorento’da 130 bin TL, EV6’da 250 bin TL indirim sunduğunu belirtti.