Kia, Optima’nın yerini alacak K5 modelini tanıttı

Kia, Optima modelinin yerini alacak yeni modeli K5'i özellikleriyle birlikte duyurdu.

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia'nin birçok ülkede en çok satan otomobili olan Optima, yerini yavaş yavaş yeni sedan modeli K5'e bırakacak.

Şirket, yeni otomobilin görsellerini paylaşıp özelliklerini açıklayarak K5'i resmen duyurmuş oldu.

KIA K5 TEKNİK ÖZELLİKLER

Kia'nin 'tiger nose' olarak tanımladığı ön ızgara tasarımı, yeni K5 modelinde de karşımıza çıkıyor.

2021 Kia K5, turboşarjlı 1,6 litrelik dört silindirli bir motoruyla toplamda 180 beygir güç üretiyor.

Araçta opsiyonel olarak 4 tekerden çekiş sistemi sunulurken, 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman karşımıza çıkıyor.

Kia K5'in performanslı GT versiyonu ise 2.5 litrelik turboşarjlı 4 silindirli bir motor ile gelecek. GT, 294 beygir güç ile 422 Nm tork üretiyor. Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise 5.8 saniye sürüyor.

Yeni Kia K5, "Drive Wise" olarak adlandırılan güvenlik paketi standart olarak geliyor. Yaya algılamalı otomatik acil durum freni, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı gibi güvenlik detayları bu paketin içinde sunuluyor.

YAZ AYLARINDA SATIŞTA.

K5, bu yaz aylarında ABD'de satışa sunulacak, ancak GT versiyonunun sonbaharda gelmesi bekleniyor. Aracın Avrupa veya diğer ülkeler için satış bilgisi henüz paylaşılmadı.

Ayrıca Kia, otomobilin satış fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.







