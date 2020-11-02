Kia Picanto, güvenlik testlerinde başarısız oldu

Kia Picanto, yapılan Latin NCAP testlerinden beklenen puanları alamadı. İşte Picanto'nun test sonuçlarına ait tüm detaylar.

Latin Amerika pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için kurulan bağımsız kurum Latin NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Kuruluş, yeni Kia Picanto'ya çeşitli testler uygulayarak aracın performansını ve güvenliğini değerlendirdi.

SIFIR ÇEKTİ

Ön ve yan çarpışma ile yaya koruma sistemleri test edilen Picanto; yetişkin yolcu güvenliği kategorisinden 0, çocuk yolcu güvenliği kategorisinden 29, yaya güvenliği kategorisinden 51, güvenlik asistanları kategorisinden ise 7 puan alabildi.

Aracın sadece sürücü hava yastığı ile geldiğini hatırlatan Latin NCAP, Picanto'nun içerisindeki hava yastığı sayısının artmasının bile sonuçları değiştiremeyeceğini açıkladı. Bu konuda kurum, Kia'dan yeni güncellemeler bekliyor.

2017 yılında Euro NCAP tarafından test edilen üçüncü nesil Picanto ise üç yıldız almayı başarmıştı. O testlerde model, yetişkin güvenliği kategorisinden 79, çocuk yolcu güvenliği kategorisinden 64, yaya güvenliği kategorisinden 54, güvenlik asistanları kategorisinden ise 25 puan almıştı.





Kaynak: Motor1 Türkiye