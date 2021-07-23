Kia Sportage modelinin yeni fotoğrafları paylaşıldı

Kia'nın Güney Kore'de satışa çıkardığı yeni Sportage modeli, yeni fotoğraflarla karşımıza çıktı.

Kia ürün gamının dünya çapında en önemli modelleri arasında yer alan Sportage, memleketi Güney Kore'de yenilenen yüzüyle görücüye çıktı. Marka, daha önce casus fotoğraflarını sizlerle paylaştığımız otomobilden yeni görseller paylaştı.

Sportage'ın Avrupa versiyonu, genel anlamda aynı tasarımı taşıyacak. Giriş seviyesinde standart halojen ampuller bulunduran otomobilin üst paketleri LED teknolojisinden yararlanacak.

Lansman esnasında paylaşılan 12.3" boyutlu iki ekrandan oluşan konsol yerleşimi de alt paketlerde yerini daha basit bir düzene bırakıyor.

SONBAHARDA AVRUPA'DA

Zeytin yeşili gövde rengine sahip yeni Sportage, çift renk teması ve 19" jantları ile üst paketi temsil ediyor.

Uzunluğu 4.660 mm, aks mesafesi ise 2.755 mm olan Koreli SUV, sonbahar aylarında da Avrupa pazarında biraz daha kısa aks mesafesiyle satışa sunulacak.

Otomobilin Avrupa versiyonuyla ilgili yeni bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğimiz. Şimdilik yeni Kia Sportage modelinin Güney Kore'de satışa çıkan versiyonuyla sizleri baş başa bırakalım.