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    Kia, yanan otomobili Niro Hybrid'i tekrar geri çağırdı

    Kia'nın birkaç yıl önce alev aldığı için geri çağırdığı otomobili Niro Hybrid, yeniden geri çağırma listesine eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 10:11
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    Kia, yanan otomobili Niro Hybrid'i tekrar geri çağırdı

    Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, bu yılın başlarında 2023 Niro modelini tanıtmış ve otomobil, birkaç ay önce ülkemizde de satışa sunulmuştu.

    Her ne kadar ülkemizde satılan Niro modellerinde herhangi bir sorun yaşanmasa da 2017 ve 2018 Niro modellerinde yangın sorunu var.

    Geçtiğimiz yıllarda yangın tehlikesiyle Kia tarafından geri çağırılan bu modeller, trafikte durup dururken alev almalarıyla biliniyor.

    Yangın riski devam ediyor

    Kia'nın birkaç yıl önce alev aldığı için geri çağırdığı otomobili Niro Hybrid, yeniden geri çağırma listesine eklendi. Hibrit aktarma organlarında kullanılan parçaların hatalı olması nedeniyle böyle bir sorun olduğu belirlendi.

    Trafikte durup dururken alev alan araçların düzgün tamir edilmediği ve yangın riskinin hâlâ devam ettiği ortaya çıktı.

    kia niro

    Kia’nın yaptığı açıklamaya göre şirket, aynı modellerin bakım işleminden sonra da alev aldığına dair şikayetler alıyor.

    Raporlara göre yetkili servisler, araçları Kia tarafından gönderilen yeni parçalarla değiştirmek yerine eski ve hatalı parçalarla değiştirdi. Bazı servisler ise parçaları hiç değiştirmediği halde "değiştirildi" olarak araçları geri gönderdi.

    2017 ya da 2018 model bir Kia Niro Hybrid sahibiyseniz, en yakın servise giderek parçaları kontrol ettirebilir ve ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz.


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